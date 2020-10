Covid 19, Anief chiede assunzione precari da graduatorie per titolo (Di venerdì 16 ottobre 2020) (Teleborsa) – La decisione presa dalla Campania di chiudere le scuole ci pone un interrogativo sui nuovi concorsi, che dovrebbero iniziare il prossimo 22 ottobre. Tantissime sono le domande arrivate in Campania e già ci si chiede cosa succederà, visto che le scuole resteranno chiuse sino al 30 ottobre a causa dell’aumento di contagi. Lo ricorda Marcello Pacifico, Presidente del sindacato Anief, in una intervista rilasciata a Teleborsa, sollecitando il governo a prendere delle decisioni. “Innanzitutto – sottolinea – occorre chiarire chi ha il potere di chiudere le scuole in risposta all’andamento epidemiologico generale, non rispetto a casi isolati, poi bisogna stabilire se questi concorsi debbano trasformarsi qualcosa di diverso, in prove non selettive che consentano di firmare una graduatoria in base ai ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 16 ottobre 2020) (Teleborsa) – La decisione presa dalla Campania di chiudere le scuole ci pone un interrogativo sui nuovi concorsi, che dovrebbero iniziare il prossimo 22 ottobre. Tantissime sono le domande arrivate in Campania e già ci sicosa succederà, visto che le scuole resteranno chiuse sino al 30 ottobre a causa dell’aumento di contagi. Lo ricorda Marcello Pacifico, Presidente del sindacato, in una intervista rilasciata a Teleborsa, sollecitando il governo a prendere delle decisioni. “Innanzitutto – sottolinea – occorre chiarire chi ha il potere di chiudere le scuole in risposta all’andamento epidemiologico generale, non rispetto a casi isolati, poi bisogna stabilire se questi concorsi debbano trasformarsi qualcosa di diverso, in prove non selettive che consentano di firmare una graduatoria in base ai ...

La decisione presa dalla Campania di chiudere le scuole ci pone un interrogativo sui nuovi concorsi, che dovrebbero iniziare il prossimo 22 ottobre.

E da incoscienti perseverare come sta facendo il ministro Azzolina in un momento nel quale, l’emergenza epidemiologica è ritornata a livelli di guardia. In seguito all’aumento di nuovi casi di contagi ...

La decisione presa dalla Campania di chiudere le scuole ci pone un interrogativo sui nuovi concorsi, che dovrebbero iniziare il prossimo 22 ottobre.E da incoscienti perseverare come sta facendo il ministro Azzolina in un momento nel quale, l’emergenza epidemiologica è ritornata a livelli di guardia. In seguito all’aumento di nuovi casi di contagi ...