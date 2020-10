Coronavirus | la ‘psicologia positiva’ non può ignorare i dati eppure sembra farlo

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 16 ottobre 2020) La pagina Facebook Pillole di Ottimismo di Guido Silvestri, professore ordinario di patologia generale alla Emory University e una lunga lista di altri esperti (nell’editorial board ci sono pure i firmatari del documento Emergenza finita inclusi Zangrillo, Clementi e Bassetti) dovrebbe vivere un momento di imbarazzo? O forse no? Dopo aver pontificato per tutta l’estate che “il virus è mutato, modelli sballati”, “numeri ok andiamo verso la fine”, “virus in ritirata, chi lo nega dice sciocchezze”, “(Covid-19) un virus senza speranza” , ora a quali acrobazie intellettuali dovranno ricorrere perl’evidenza proveniente dagli ospedali? Al 13 ottobre il numero di nuovi ricoveri in terapia intensiva è raddoppiato rispetto al giorno precedente con 62 nuovi casi. Il 13 agosto c’erano 55 ...