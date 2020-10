Chiusura scuole, anche Conte contro De Luca: “Non è la soluzione” (Di venerdì 16 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoIl presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha detto la sua sull’ordinanza emanata dal governatore della Campania, Vincenzo De Luca, sulla Chiusura delle scuole fino al prossimo 30 ottobre. “Le singole regioni possono adottare misure più restrittive. Dico semplicemente che chiudere subito in blocco le scuole è una soluzione che sembra a portata di mano e molto facile, ma anche dal punto di vista delle scelte, degli indirizzi politici e dei segnali che diamo sull’importanza dei nostri ragazzi non è il miglior segnale che stiamo dando”, ha dichiarato Conte da Bruxelles, dov’è impegnato per i lavori legati al Consiglio Europeo. “Penso che si debba parlare, ragionare e ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 16 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoIl presidente del Consiglio Giuseppeha detto la sua sull’ordinanza emanata dal governatore della Campania, Vincenzo De, sulladellefino al prossimo 30 ottobre. “Le singole regioni possono adottare misure più restrittive. Dico semplicemente che chiudere subito in blocco leè una soluzione che sembra a portata di mano e molto facile, madal punto di vista delle scelte, degli indirizzi politici e dei segnali che diamo sull’importanza dei nostri ragazzi non è il miglior segnale che stiamo dando”, ha dichiaratoda Bruxelles, dov’è impegnato per i lavori legati al Consiglio Europeo. “Penso che si debba parlare, ragionare e ...

