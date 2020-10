Catania, Raffaele: “Per battere la Virtus Francavilla serve ferocia” (Di venerdì 16 ottobre 2020) Il tecnico del Catania Peppe Raffaele ha presentato in sala stampa il match di domenica con la Virtus Francavilla. “Per fare risultato serve cattiveria specie contro un avversario di buon livello. Per portare i tre punti a casa serve ferocia agonistica ed è questo quello che vorrei vedere domenica in campo dai miei ragazzi. E' una prova di maturità dopo due vittorie e mi auguro che i ragazzi diano il massimo. Le voci societarie su Tacopina? Penso a preparare la partita di Francavilla, per altri discorsi non dico nulla. Speriamo di lavorare senza particolari problematiche". Calciatori "Pinto si è riaggregato ieri ma ancora non è pronto ma ha già cominciato a calciare. Biondi non è ancora al 100% ma è un ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 16 ottobre 2020) Il tecnico delPeppeha presentato in sala stampa il match di domenica con la. “Per fare risultatocattiveria specie contro un avversario di buon livello. Per portare i tre punti a casaferocia agonistica ed è questo quello che vorrei vedere domenica in campo dai miei ragazzi. E' una prova di maturità dopo due vittorie e mi auguro che i ragazzi diano il massimo. Le voci societarie su Tacopina? Penso a preparare la partita di, per altri discorsi non dico nulla. Speriamo di lavorare senza particolari problematiche". Calciatori "Pinto si è riaggregato ieri ma ancora non è pronto ma ha già cominciato a calciare. Biondi non è ancora al 100% ma è un ...

