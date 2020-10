Attentato, decapitato un uomo: ucciso dalla polizia (Di venerdì 16 ottobre 2020) Allarme a Parigi, dove nel tardo pomeriggio del 16 ottobre un probabile terrorista ha compiuto un Attentato decapitando un uomo al grido di Allah Akbar, prima di essere stato ucciso a sua volta dalla polizia francese presso la cittadina limitrofa di Eragny. L’attacco è avvenuto nella località di Conflans-Saint-Honorine, all’interno dell’area metropolitana della capitale e secondo le prime indiscrezioni pare che il gesto dell’Attentatore sia stato mosso da alcune vignette contro il profeta Maometto recentemente pubblicate. (Continua...) Attentato a Parigi, polizia uccide aggressore Stando alle informazioni raccolte dalle forze dell’ordine sembrerebbe che la vittima fosse un ... Leggi su howtodofor (Di venerdì 16 ottobre 2020) Allarme a Parigi, dove nel tardo pomeriggio del 16 ottobre un probabile terrorista ha compiuto undecapitando unal grido di Allah Akbar, prima di essere statoa sua voltafrancese presso la cittadina limitrofa di Eragny. L’attacco è avvenuto nella località di Conflans-Saint-Honorine, all’interno dell’area metropolitana della capitale e secondo le prime indiscrezioni pare che il gesto dell’re sia stato mosso da alcune vignette contro il profeta Maometto recentemente pubblicate. (Continua...)a Parigi,uccide aggressore Stando alle informazioni raccolte dalle forze dell’ordine sembrerebbe che la vittima fosse un ...

Con queste parole il presidente francese, Emmanuel Macron, ha parlato da Conflans-Sainte-Honorine, il sobborgo di Parigi dove un insegnante di storia oggi è stato decapitato ... è stato vittima di un ...

Macron davanti alla scuola sfida il terrorismo islamico: «Non vincerà»

Per questo due venerdì fa, ad appena 20 minuti d’auto dal luogo dell’attentato di ieri sera ... omicidio del professore e gli attenati a Charlie Hebdo Francia, professore decapitato in strada vicino a ...

Con queste parole il presidente francese, Emmanuel Macron, ha parlato da Conflans-Sainte-Honorine, il sobborgo di Parigi dove un insegnante di storia oggi è stato decapitato ... è stato vittima di un ... Per questo due venerdì fa, ad appena 20 minuti d'auto dal luogo dell'attentato di ieri sera ... omicidio del professore e gli attenati a Charlie Hebdo Francia, professore decapitato in strada vicino a ...