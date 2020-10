All Rise, la recensione: c’è un nuovo giudice in città (Di venerdì 16 ottobre 2020) La nostra recensione di All Rise, il nuovo legal drama con Simone Missick che mostra l'inedito punto di vista di un giudice della Corte Suprema di Los Angeles, dal 16 ottobre su Premium Stories. Era il 2009 quando la "brava moglie" Julianna Marguiles approdava in tv dando un bello scossone al genere legal con The Good Wife e portando l'attualità nella trama come mai visto prima. Ora 11 anni dopo c'è un nuovo giudice in città, e risponde al nome di Lola Carmichael a cui presta il volto Simone Missick, di cui vi parliamo in questa recensione di All Rise, la nuova serie in arrivo dal 16 ottobre su Premium Stories. Siamo sempre in casa CBS ma questo legal drama cattura non solo per l'attenzione ai temi d'attualità come la ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 16 ottobre 2020) La nostradi All, illegal drama con Simone Missick che mostra l'inedito punto di vista di undella Corte Suprema di Los Angeles, dal 16 ottobre su Premium Stories. Era il 2009 quando la "brava moglie" Julianna Marguiles approdava in tv dando un bello scossone al genere legal con The Good Wife e portando l'attualità nella trama come mai visto prima. Ora 11 anni dopo c'è unin città, e risponde al nome di Lola Carmichael a cui presta il volto Simone Missick, di cui vi parliamo in questadi All, la nuova serie in arrivo dal 16 ottobre su Premium Stories. Siamo sempre in casa CBS ma questo legal drama cattura non solo per l'attenzione ai temi d'attualità come la ...

All Rise: la prima stagione è in arrivo su Infinity dal 17 ottobre

