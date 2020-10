Tariffa rifiuti, si calcola anche in base all'impatto sul clima (Di giovedì 15 ottobre 2020) Roma, 15 ott. - (Adnkronos) - Arriva da un piccolo Comune marchigiano la rivoluzione destinata a cambiare il rapporto dei cittadini con le tasse. Nello specifico, quella sui rifiuti. Il Comune di Terre Roveresche che conta 5mila abitanti nella provincia di Pesaro Urbino, ha infatti approvato un nuovo regolamento per la Tarip che non solo premia i comportamenti virtuosi dei cittadini attraverso il sistema puntuale, ma per la prima volta in Italia tiene conto, nel calcolo della Tariffa, anche della quantità di Co2 prodotta da ogni singola utenza. La rivoluzione, che partirà ufficialmente il primo giorno del 2021, arriva al termine di un progetto pilota denominato Carbon WastePrint. Si tratta del primo modello certificato che permette di monitorare le azioni dei cittadini rappresentandole attraverso un unico valore ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 15 ottobre 2020) Roma, 15 ott. - (Adnkronos) - Arriva da un piccolo Comune marchigiano la rivoluzione destinata a cambiare il rapporto dei cittadini con le tasse. Nello specifico, quella sui. Il Comune di Terre Roveresche che conta 5mila abitanti nella provincia di Pesaro Urbino, ha infatti approvato un nuovo regolamento per la Tarip che non solo premia i comportamenti virtuosi dei cittadini attraverso il sistema puntuale, ma per la prima volta in Italia tiene conto, nel calcolo delladella quantità di Co2 prodotta da ogni singola utenza. La rivoluzione, che partirà ufficialmente il primo giorno del 2021, arriva al termine di un progetto pilota denominato Carbon WastePrint. Si tratta del primo modello certificato che permette di monitorare le azioni dei cittadini rappresentandole attraverso un unico valore ...

Verdecologia : Arriva prima tariffa rifiuti calcolata in base all'impatto ambientale #rifiuti #Junkerapp #ambiente #tariffa #CO2… - ivangoretti : Rifiuti, Terre Roveresche approva regolamento per applicazione tariffa puntuale. Primo Comune in Italia - FrontieraRieti : Il Consiglio comunale ha recentemente stabilito, per il solo anno 2020, in ragione dell’emergenza sanitaria COVID-1… - ComuneRubiera : Agevolazione sociale Covid per la Tariffa Puntuale Rifiuti anno 2020 per i nuclei familiari di #Rubiera economicame… - JunkerApp : Terre Roveresche, comune Junker, sarà il primo in Italia a calcolare la tariffa puntuale sulla produzione di CO2 le… -

Ultime Notizie dalla rete : Tariffa rifiuti Tariffa rifiuti, si calcola anche in base all'impatto sul clima Adnkronos Tariffa rifiuti, si calcola anche in base all’impatto sul clima

Adesso si passa alla fase operativa. Dal 1 gennaio 2021, tutte le famiglie di Terre Roveresche pagheranno una tariffa sui rifiuti che tiene conto della CO2 equivalente prodotta ed è calcolata non solo ...

Siracusa. Discariche di rifiuti in strada, “colpa di ampia evasione non contrastata”

“L’attività di contrasto all’evasione della tassa sui rifiuti condotta dall’amministrazione comunale, risente della stessa indolenza che caratterizza gran parte dell’azione di governo cittadina”. L’ex ...

Adesso si passa alla fase operativa. Dal 1 gennaio 2021, tutte le famiglie di Terre Roveresche pagheranno una tariffa sui rifiuti che tiene conto della CO2 equivalente prodotta ed è calcolata non solo ...“L’attività di contrasto all’evasione della tassa sui rifiuti condotta dall’amministrazione comunale, risente della stessa indolenza che caratterizza gran parte dell’azione di governo cittadina”. L’ex ...