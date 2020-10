Simeone: accordo con privati per ridurre file a drive-in ottima cosa (Di giovedì 15 ottobre 2020) Roma – Cosi’ in un comunicato Giuseppe Simeone, capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale del Lazio e presidente della commissione Sanita’, politiche sociali, integrazione sociosanitaria e welfare: “Giudico positivamente l’accordo siglato tra la Regione Lazio e le associazioni di categoria Aiop, Anisap, Federlazio e Unindustria che ha come obiettivo quello di limitare le lunghe file nei drive-in.” “Tale accordo prevede che nel caso di esito positivo della rilevazione dell’antigene, venga effettuato direttamente il prelievo del campione naso-faringeo dalla stessa struttura privata ed inviato ai laboratori regionali della rete Coronet.” Continua Simeone: “Continueremo pero’ a batterci affinche’ ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 15 ottobre 2020) Roma – Cosi’ in un comunicato Giuseppe, capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale del Lazio e presidente della commissione Sanita’, politiche sociali, integrazione sociosanitaria e welfare: “Giudico positivamente l’siglato tra la Regione Lazio e le associazioni di categoria Aiop, Anisap, Federlazio e Unindustria che ha come obiettivo quello di limitare le lunghenei-in.” “Taleprevede che nel caso di esito positivo della rilevazione dell’antigene, venga effettuato direttamente il prelievo del campione naso-faringeo dalla stessa struttura privata ed inviato ai laboratori regionali della rete Coronet.” Continua: “Continueremo pero’ a batterci affinche’ ...

infoitsport : Simeone punta Kondogbia per il post Thomas: c'è l'accordo col giocatore - bianca_caimi : RT @FcInterNewsit: Simeone punta Kondogbia per il post Thomas: c'è l'accordo col giocatore - FcInterNewsit : Simeone punta Kondogbia per il post Thomas: c'è l'accordo col giocatore -

Ultime Notizie dalla rete : Simeone accordo Simeone: accordo con privati per ridurre file a drive-in ottima cosa RomaDailyNews Protocollo d’intesa tra l’Aifas e la Sttea: progetti con la Sardegna

Le Marche esportano cultura. E’ un importante protocollo d’intesa, quello sottoscritto tra l’Aifas (Ente riconosciuto di Alta formazione Arte e Spettacolo) di San Benedetto e Sttea - Accademia per l’A ...

L’Aifas di San Benedetto sbarca in Sardegna: siglato protocollo con l’Accademia di Arte Drammatica di Cagliari

“Fare teatro - afferma il regista Marco Trionfante, presidente Aifas - è un atto d’amore verso la vita e verso se stessi che travalica qualsiasi confine geografico e sociale. Questo accordo prevede u ...

Le Marche esportano cultura. E’ un importante protocollo d’intesa, quello sottoscritto tra l’Aifas (Ente riconosciuto di Alta formazione Arte e Spettacolo) di San Benedetto e Sttea - Accademia per l’A ...“Fare teatro - afferma il regista Marco Trionfante, presidente Aifas - è un atto d’amore verso la vita e verso se stessi che travalica qualsiasi confine geografico e sociale. Questo accordo prevede u ...