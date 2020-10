Schianto in autostrada per il cantante, morto l’amico che viaggiava al suo fianco (Di giovedì 15 ottobre 2020) Un terribile incidente che purtroppo è costato la vita a un uomo di 60 anni, Stefano Cardella. A quanto si apprende lo Schianto è avvenuto nel pomeriggio di ieri mercoledì 14 ottobre poco dopo le 18 sull’autostrada A19 in direzione di Catania. Precisamente al km 167,500 nel tratto tra Catenanuova e Gerbini. L’incidente ha interessato un furgone e un ‘auto, con il furgone finito sul guard rail di sinistra e la macchina ferma sul lato destro della corsia. Secondo la ricostruzione, l’auto, una Porsche Cayenne, era ferma sulla corsia di emergenza ed è stata centrata dal furgone. A bordo della Porsche, c’era il cantante neomelodico Daniele De Martino, accompagnato dal 60enne palermitano Stefano Cardella, zio del ragazzo scrive il Messaggero nella sua edizione on line, che purtroppo ha ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 15 ottobre 2020) Un terribile incidente che purtroppo è costato la vita a un uomo di 60 anni, Stefano Cardella. A quanto si apprende loè avvenuto nel pomeriggio di ieri mercoledì 14 ottobre poco dopo le 18 sull’A19 in direzione di Catania. Precisamente al km 167,500 nel tratto tra Catenanuova e Gerbini. L’incidente ha interessato un furgone e un ‘auto, con il furgone finito sul guard rail di sinistra e la macchina ferma sul lato destro della corsia. Secondo la ricostruzione, l’auto, una Porsche Cayenne, era ferma sulla corsia di emergenza ed è stata centrata dal furgone. A bordo della Porsche, c’era ilneomelodico Daniele De Martino, accompagnato dal 60enne palermitano Stefano Cardella, zio del ragazzo scrive il Messaggero nella sua edizione on line, che purtroppo ha ...

