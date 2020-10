Riforma Pensioni 2020: ultime da Proietti (Uil) su opzione donna, esodati, ape sociale (Di giovedì 15 ottobre 2020) Incontro positivo, ma rimangono alcuni temi, per noi decisivi, aperti. Nel corso dell’incontro con la Ministra del Lavoro abbiamo ribadito quali sono per noi le priorità per continuare a reintrodurre flessibilità nel nostro sistema previdenziale. Il ministero si è detto disponibile a prorogare ape sociale e renderla pienamente accessibile ai lavoratori che perdono il lavoro, anche in assenza del diritto alla disoccupazione, ed ai lavoratori fragili o giudicati inabili alla mansione e non ricollocabili. Per la Uil occorre però varare misure che rivedano i codici Istat i quali precludono l’accesso a molti lavoratori che per tipologia di mansione ne avrebbero diritto, e che, per l’ape sociale, riducano il requisito contributivo richiesto per settori particolari come gli edili, gli ... Leggi su pensionipertutti (Di giovedì 15 ottobre 2020) Incontro positivo, ma rimangono alcuni temi, per noi decisivi, aperti. Nel corso dell’incontro con la Ministra del Lavoro abbiamo ribadito quali sono per noi le priorità per continuare a reintrodurre flessibilità nel nostro sistema previdenziale. Il ministero si è detto disponibile a prorogare apee renderla pienamente accessibile ai lavoratori che perdono il lavoro, anche in assenza del diritto alla disoccupazione, ed ai lavoratori fragili o giudicati inabili alla mansione e non ricollocabili. Per la Uil occorre però varare misure che rivedano i codici Istat i quali precludono l’accesso a molti lavoratori che per tipologia di mansione ne avrebbero diritto, e che, per l’ape, riducano il requisito contributivo richiesto per settori particolari come gli edili, gli ...

Corriere : Pensione in anticipo con Quota 41 e Quota 102. Ecco come funzionano (e quanto si perde) - Profilo3Marco : RT @Corriere: Pensione in anticipo con Quota 41 e Quota 102. Ecco come funzionano (e quanto si perde) - datmnguyen : RT @Corriere: Pensione in anticipo con Quota 41 e Quota 102. Ecco come funzionano (e quanto si perde) - Pensioniamoci : RT @Corriere: Pensione in anticipo con Quota 41 e Quota 102. Ecco come funzionano (e quanto si perde) - Corriere : Pensione in anticipo con Quota 41 e Quota 102. Ecco come funzionano (e quanto si perde) -