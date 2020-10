Musumeci: "In Sicilia assurdo un matrimonio con 30 persone" (Di giovedì 15 ottobre 2020) Il governatore: "C'è un'attività imprenditoriale, quella dei catering dei ristoratori, delle dimore storiche assolutamente consolidata ormai, e rischiamo di metterla sul lastrico, perché 30 invitati in un salone di 2.000 metri quadri diventano veramente ridicoli" Leggi su repubblica (Di giovedì 15 ottobre 2020) Il governatore: "C'è un'attività imprenditoriale, quella dei catering dei ristoratori, delle dimore storiche assolutamente consolidata ormai, e rischiamo di metterla sul lastrico, perché 30 invitati in un salone di 2.000 metri quadri diventano veramente ridicoli"

