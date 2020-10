Milano, Berlusconi non corre. E Sgarbi candida Morgan. Il cantante: io sindaco? Sì, ma senza Bugo… (Di giovedì 15 ottobre 2020) E’ durata 24 ore la “pazza idea” di candidare Silvio Berlusconi a sindaco di Milano. Secondo quanto riportava mercoledì il Messaggero, l’idea era di affidare a Berlsuconi il ruolo di allenatore di una squadra “di assessori per lo più composta da imprenditori o da eccellenze che hanno ben figurato nelle loro professioni che poi avrebbero il compito di essere operativi in prima linea sul campo”. Milano, Berlusconi smentisce Ma arriva oggi la smentita, affidata alle colonne del Giornale. Berlusconi non correrà come sindaco di Milano anche se è interessato a seguire da vicino l’iter che condurrà alla scelta del candidato del ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 15 ottobre 2020) E’ durata 24 ore la “pazza idea” dire Silviodi. Secondo quanto riportava mercoledì il Messaggero, l’idea era di affidare a Berlsuconi il ruolo di allenatore di una squadra “di assessori per lo più composta da imprenditori o da eccellenze che hanno ben figurato nelle loro professioni che poi avrebbero il compito di essere operativi in prima linea sul campo”.smentisce Ma arriva oggi la smentita, affidata alle colonne del Giornale.nonrà comedianche se è interessato a seguire da vicino l’iter che condurrà alla scelta delto del ...

