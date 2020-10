“Mi ha minacciato di morte” Choc a Pomeriggio 5 | Barbara D’Urso in difficoltà

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 15 ottobre 2020) Le discussioni sul veganesimo tra favorevoli e contrari accendono sempre gli animi, ma stavolta si è superato il limite. Quanto avvenuto a5 ha dell’incredibile. Protagonisti sono stati il giornalista ed opinionista Alessandro Cecchi Paone e l’animalista biellese Valerio Vassallo. A quanto pare i due avevano già avuto un vivace diverbio e la vicenda era finita addirittura con una denuncia. L’intera seconda parte del programma è stata dedicata ai vegani e alle loro lotte. Ebbene Vassallo è un vegano convinto, mentre Cecchi Paone non ha mai nascosto le sue critiche al veganesimo. Dunque non è stato necessario molto tempo prima che i due arrivassero allo scontro verbale. Fino a quando il giornalista non ha fatto una clamorosa rivelazione che ha costretto la stessaD’Urso a ...