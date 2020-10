Massimo Boldi: “Invochiamo Sergio Mattarella, basta terrorismo mediatico”. Ma i social replicano: “Fatti un giro negli ospedali” (Di giovedì 15 ottobre 2020) “In tempo di guerra nel nostro Paese la gente si riuniva nelle cantine per sfuggire alla morte. Oggi i Governi con la scusa della pandemia fanno esattamente il contrario. Invochiamo la carica più alta dello Stato per poter eliminare tutte le mele marce se vogliamo vivere la controtendenza che salverà noi e i nostri figli. Un paradosso che sta facendo impazzire tutti. Diciamo basta con il terrorismo mediatico. Grazie presidente”. Così ha scritto in un post pubblicato sul suo profilo Facebook Massimo Boldi, commentando gli ultimi provvedimenti del governo per contrastare l’epidemia di Covid-19 in Italia e invocando addirittura un intervento del Capo dello Stato Sergio Mattarella, con toni ingiustificatamente apocalittici e quasi negazionisti. Neanche ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 15 ottobre 2020) “In tempo di guerra nel nostro Paese la gente si riuniva nelle cantine per sfuggire alla morte. Oggi i Governi con la scusa della pandemia fanno esattamente il contrario. Invochiamo la carica più alta dello Stato per poter eliminare tutte le mele marce se vogliamo vivere la controtendenza che salverà noi e i nostri figli. Un paradosso che sta facendo impazzire tutti. Diciamocon ilmediatico. Grazie presidente”. Così ha scritto in un post pubblicato sul suo profilo Facebook, commentando gli ultimi provvedimenti del governo per contrastare l’epidemia di Covid-19 in Italia e invocando addirittura un intervento del Capo dello Stato, con toni ingiustificatamente apocalittici e quasi negazionisti. Neanche ...

L'attore su Facebook: "In tempo di guerra nel nostro Paese la gente si riuniva nelle cantine per sfuggire alla morte. Oggi i Governi con la scusa della pandemia fanno esattamente il contrario" ...

