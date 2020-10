Maltempo ad Ardea | tetti scoperchiati e alberi caduti | inizia la conta dei danni

(Di giovedì 15 ottobre 2020) Dopo le prime piogge stagionali, sono già alti i numeri deinei comuni del litorale romano. Tra questi adsi sono abbattuti diversi, si sonoe sono volati gli oggetti più disparati che, trasportati dal vento, si sono abbattuti sulla strada e contro le auto parcheggiate. Gli interventi Diverse le azioni sul territorio eseguite dalla Polizia Locale di, dai Vigili del Fuoco e dalla Protezione Civile a seguito delle intemperie appena trascorse. In Via Lavinia sono stati effettuati i rilievi tecnici conseguenti al sinistro avutosi a seguito del crollo del tetto di un edificio sui veicoli presenti. In Via Forli/Via Firenze è stata fatta intervenire la protezione civile e con il loro aiuto sono stati rimossi i rami degli ...

