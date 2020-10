“Lockdown a Natale? Dipende dal comportamento dei cittadini” Conte già mette le mani avanti

Leggi su ilprimatonazionale

(Di giovedì 15 ottobre 2020) Roma, 15 ott – “con il lockdown“. No, non è il titolo di un cinepanettone ma è quello che frulla nella testa del premier Giuseppe. Anche se ancora non lo dice. In verità soltanto pochi giorni fa il premier escludeva con certezza una nuova serrata generale a livello nazionale, parlando di eventuali lockdown mirati, localizzati. Ora però, complice anche l’allarmismo di certi “espertoni” filogovernativi come Crisanti, secondo il quale un lockdown a“è nella natura delle cose”,non lo esclude più. E nel dubbio giàlee accolla l’eventuale colpa agli italiani, con una delle sue solite frasi: “Molto ...