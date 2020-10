Lockdown a Natale 2020 possibile, apocalisse economica in vista? (Di giovedì 15 ottobre 2020) La notizia di un possibile Lockdown a Natale trapelata nel corso delle ultime ore ha generato non poco panico. Lo spauracchio di nuove chiusure diffuse in vista dei mesi invernali desta non poche preoccupazioni sotto numerosi punti di vista. Il crescente numero di contagi e la presenza di criticità in diverse regioni costringe a prendere in considerazione ogni eventualità. Anche quello dello stop forzato delle attività per impedire la diffusione incontrollata del virus. E la ricaduta sul sistema sanitario nazionale. Un rischio da evitare a tutti i costi, sebbene quello del Lockdown a Natale sia sostanzialmente un piano estremo. Che gli organi di governo cercheranno di tenere come piano estremo Lockdown a ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 15 ottobre 2020) La notizia di untrapelata nel corso delle ultime ore ha generato non poco panico. Lo spauracchio di nuove chiusure diffuse indei mesi invernali desta non poche preoccupazioni sotto numerosi punti di. Il crescente numero di contagi e la presenza di criticità in diverse regioni costringe a prendere in considerazione ogni eventualità. Anche quello dello stop forzato delle attività per impedire la diffusione incontrollata del virus. E la ricaduta sul sistema sanitario nazionale. Un rischio da evitare a tutti i costi, sebbene quello delsia sostanzialmente un piano estremo. Che gli organi di governo cercheranno di tenere come piano estremoa ...

