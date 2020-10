L’artista giapponese che trasforma le foglie in intricati racconti (Di giovedì 15 ottobre 2020) Tra i tanti materiali con cui si può fare arte, ci sono anche le foglie: è questo il medium utilizzato dall’artista giapponese conosciuto sui social con il nome di lito leafart. Elaborati intagli, presentati come vignette mute a favore del cielo, raccontano la natura, l’arte e l’esperienza umana, grazie a una tecnica precisa e complessa che ricorda la tradizione nipponica del kirigami, l’antica arte del taglio o piegatura della carta. Per descrivere il suo stile si potrebbe inventare il neologismo unbe-leaf-able, giocando con i termini inglesi unbelievable (incredibile) e leaf (foglia). E in effetti, scorrendo le immagini, non si può che rimanere colpiti dalla precisione e dall’accuratezza dei dettagli delle opere dell’artista. L’artista giapponese che ... Leggi su wired (Di giovedì 15 ottobre 2020) Tra i tanti materiali con cui si può fare arte, ci sono anche le: è questo il medium utilizzato dall’artistaconosciuto sui social con il nome di lito leafart. Elaborati intagli, presentati come vignette mute a favore del cielo, raccontano la natura, l’arte e l’esperienza umana, grazie a una tecnica precisa e complessa che ricorda la tradizione nipponica del kirigami, l’antica arte del taglio o piegatura della carta. Per descrivere il suo stile si potrebbe inventare il neologismo unbe-leaf-able, giocando con i termini inglesi unbelievable (incredibile) e leaf (foglia). E in effetti, scorrendo le immagini, non si può che rimanere colpiti dalla precisione e dall’accuratezza dei dettagli delle opere dell’artista. L’artistache ...

