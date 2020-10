Juventus, Pirlo svela le carte: esperimenti a Crotone? (Di giovedì 15 ottobre 2020) Lavori in corso in casa Juventus. Mentre Paratici starebbe continuando a scandagliare con intensità diversi nomi di mercato, come ad esempio il sempre verde Donnarumma e l’eterno sogno Aouar, Pirlo sarebbe all’opera per far fruttare al meglio la rosa attuale bianconera. Figlia di un mercato a grandi linee soddisfacente, per il Maestro non mancherebbero tuttavia alcune grane da risolvere in vista del sempre più vicino match di Crotone. In terra calabrese ci saranno varie assenze di lusso, prima fra tutte quella di Cristiano Ronaldo, clamorosamente positivo al Covid-19. Se l’assenza del portoghese potrebbe essere molto pesante, non sono da sottovalutare i forfait di McKennie e quelli molto probabili di Dybala e Ramsey. LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus: novità dal Bayern ... Leggi su tuttojuve24 (Di giovedì 15 ottobre 2020) Lavori in corso in casa. Mentre Paratici starebbe continuando a scandagliare con intensità diversi nomi di mercato, come ad esempio il sempre verde Donnarumma e l’eterno sogno Aouar,sarebbe all’opera per far fruttare al meglio la rosa attuale bianconera. Figlia di un mercato a grandi linee soddisfacente, per il Maestro non mancherebbero tuttavia alcune grane da risolvere in vista del sempre più vicino match di. In terra calabrese ci saranno varie assenze di lusso, prima fra tutte quella di Cristiano Ronaldo, clamorosamente positivo al Covid-19. Se l’assenza del portoghese potrebbe essere molto pesante, non sono da sottovalutare i forfait di McKennie e quelli molto probabili di Dybala e Ramsey. LEGGI ANCHE: Calciomercato: novità dal Bayern ...

