Juventus, Agnelli: "Suarez? Siamo estranei ai fatti. Racconti distorti" (Di giovedì 15 ottobre 2020) Agnelli sul caso Suarez – Ha tenuto banco, nelle ultime settimane di calciomercato, la vicenda del possibile passaggio di Luis Suarez alla Juventus. L'attaccante, in rotta con il Barcellona, è stata cercato dal club bianconero che ha provato a regalare ad Andrea Pirlo un rinforzo di assoluto livello per l'attacco. Il problema per la realizzazione di questo affare è stato presentato dallo status di extra-comunitario del giocatore. Tempi troppo stretti per provare ad avere le idoneità necessarie perché il giocatore acquisisse il passaporto comunitario. Il giocatore uruguayano però ha voluto comunque sottoporsi ad un esame di italiano per avere il doppio passaporto e avere più facilità, in futuro, per trovare un club che possa ingaggiarlo. Un esame secondo molti farsa e che è finito ...

