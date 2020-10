Juventus, Agnelli: patrimonio solido, non serve altro aumento di capitale (Di giovedì 15 ottobre 2020) (Teleborsa) – A seguito degli impatti del Covid la Juventus non avrà bisogno di nuovi aumenti di capitale. Lo ha dichiarato il Presidente Andrea Agnelli nella conferenza stampa a margine dell’ assemblea dei soci. “Grazie all’aumento di capitale da 300 milioni di gennaio abbiamo una struttura patrimoniale solida, la posizione finanziaria resta un punto di attenzione tenendo comunque conto che gli attivi valgono il 50% del nostro debito”, ha aggiunto. Il fatturato delle società calcistiche europee “è in forte decrescita per la prima volta” e secondo le stime “ben 360 club delle prime divisioni a livello europeo avranno bisogno di aumenti di capitale per un totale di circa sei miliardi nei prossimi 12-36 mesi, senza ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 15 ottobre 2020) (Teleborsa) – A seguito degli impatti del Covid lanon avrà bisogno di nuovi aumenti di. Lo ha dichiarato il Presidente Andreanella conferenza stampa a margine dell’ assemblea dei soci. “Grazie all’dida 300 milioni di gennaio abbiamo una struttura patrimoniale solida, la posizione finanziaria resta un punto di attenzione tenendo comunque conto che gli attivi valgono il 50% del nostro debito”, ha aggiunto. Il fatturato delle società calcistiche europee “è in forte decrescita per la prima volta” e secondo le stime “ben 360 club delle prime divisioni a livello europeo avranno bisogno di aumenti diper un totale di circa sei miliardi nei prossimi 12-36 mesi, senza ...

