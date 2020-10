Italia Olanda: Mancini soffre sul lato di D’Ambrosio e Chiesa (Di giovedì 15 ottobre 2020) L’Italia di Mancini non va oltre l’1-1 casalingo contro l’Olanda. Gli azzurri hanno sofferto molto in entrambe le fasi di gioco Il match tra Italia e Olanda finisce con un pareggio che non accontenta nessuno, visto che ora c’è la Polonia al primo posto del Girone A. E’ stata una gara con più partite all’interno della stessa: dopo un ottimo avvio dei padroni di casa, il pareggio di Van De Beek ha risollevato un’Olanda che ha messo ripetutamente in crisi i rivali. Tant’è che Mancini ha ammesso che da molto tempo l’Italia non soffriva così tanto. Le difficoltà a trovare Verratti e Jorginho Rispetto alla gara d’andata, in cui gli azzurri avevano disputato una ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 15 ottobre 2020) L’dinon va oltre l’1-1 casalingo contro l’. Gli azzurri hanno sofferto molto in entrambe le fasi di gioco Il match trafinisce con un pareggio che non accontenta nessuno, visto che ora c’è la Polonia al primo posto del Girone A. E’ stata una gara con più partite all’interno della stessa: dopo un ottimo avvio dei padroni di casa, il pareggio di Van De Beek ha risollevato un’che ha messo ripetutamente in crisi i rivali. Tant’è cheha ammesso che da molto tempo l’non soffriva così tanto. Le difficoltà a trovare Verratti e Jorginho Rispetto alla gara d’andata, in cui gli azzurri avevano disputato una ...

