"Istinti omicidi…". Fidanzati uccisi e Lecce, la confessione choc di Antonio De Marco (Di giovedì 15 ottobre 2020) Nuovi dettagli sul duplice omicidio commesso da Antonio De Marco, 21enne studente di infermieristica che la sera del 21 settembre, a Lecce, ha ucciso i suoi ex coinquilini: Daniele De Santis e la fidanzata Eleonora Manta. Il giovane originario di Casarano è rinchiuso nel carcere di Borgo San Nicola a Lecce, dove ha incontrato i suoi familiari, gli avvocati e gli psicologi che stanno cercando di fare luce sul gesto compiuto la sera del 21 settembre in una palazzina di via Montello. L'obiettivo è quello di continuare a scavare tra i ricordi e le difficoltà ad aprirsi dello studente. Come ormai è noto, Antonio De Marco aveva un piano preciso per quella notte. Daniele ed Eleonora dovevano essere legati, torturati per un quarto d'ora e quindi ...

