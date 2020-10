Il tè col latte ora è un simbolo di democrazia

(Di giovedì 15 ottobre 2020) È una bevanda tipica in Thailandia, a Taiwan e a Hong Kong (invece in Cina si beve tè nero), e l'hashtag #milkteaalliance è diventato uno strumento di lotta politica

Il Post

il tè col latte. Ultimamente l'hashtag #milkteaalliance sta circolando molto sui social media: viene usato per rappresentare sia il movimento che lotta contro la violenza usata per reprimere gli ...