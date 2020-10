"I bus? Sono sicuri dal virus". Il governo conferma: possono continuare a viaggiare con l'80% della capienza (Di giovedì 15 ottobre 2020) Il problema c'è, ma la capienza dei mezzi pubblici non scenderà sotto l'80%. È questo il succo del tavolo di lavoro convocato dalla ministra Paola De Micheli al Mit, con Regioni, Comuni e Province. Durante il quale nessuno degli attori in campo ha avanzato richieste di stanziare altri fondi per il settore. La guardia, comunque, resta altissima. Perché la curva dei contagi è drammaticamente risalita nelle ultime settimane, costringendo il governo e gli enti locali a correre ai ripari con un nuovo Dpcm, dal quale era rimasto fuori, però, il capitolo Tpl. La riflessione è in corso, ma al momento non è previsto alcuna modifica al protocollo vigente, se non un'azione di coordinamento tra gli uffici del ministero dell'Istruzione e la dirigenza delle varie aziende di trasporto locale per l'organizzazione ... Leggi su iltempo (Di giovedì 15 ottobre 2020) Il problema c'è, ma ladei mezzi pubblici non scenderà sotto l'80%. È questo il succo del tavolo di lavoro convocato dalla ministra Paola De Micheli al Mit, con Regioni, Comuni e Province. Durante il quale nessuno degli attori in campo ha avanzato richieste di stanziare altri fondi per il settore. La guardia, comunque, resta altissima. Perché la curva dei contagi è drammaticamente risalita nelle ultime settimane, costringendo ile gli enti locali a correre ai ripari con un nuovo Dpcm, dal quale era rimasto fuori, però, il capitolo Tpl. La riflessione è in corso, ma al momento non è previsto alcuna modifica al protocollo vigente, se non un'azione di coordinamento tra gli uffici del ministero dell'Istruzione e la dirigenza delle varie aziende di trasporto locale per l'organizzazione ...

