'GF Vip', Tommaso Zorzi vuole lasciare il programma: 'Sono a pezzi' (Di giovedì 15 ottobre 2020) Tommaso Zorzi verso l'addio al 'Grande Fratello Vip' ? L'influencer sta vivendo un momento difficile all'interno della Casa e sembra deciso a voler lasciare il programma condotto da Alfonso Signorini: ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 15 ottobre 2020)verso l'addio al 'Grande Fratello Vip' ? L'influencer sta vivendo un momento difficile all'interno della Casa e sembra deciso a volerilcondotto da Alfonso Signorini: ...

