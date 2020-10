Gf Vip | l’imbarazzo di Tommaso Zorzi | “L’ha fatta nel letto”

Leggi su chenews

(Di giovedì 15 ottobre 2020) Momento scomodo per l’influencer milaneseche ammette l’inconveniente della Ruta, non nuova a questo tipo di cose.(Facebook)Il momento è esilarante, ed ovviamente in diretta, in puro stile Grande Fratello. Sul letto ci sono, Maria Teresa Ruta e Stefania Orlando. Parlano, ridono e scherzano. Poi ad una battuta del primo, le due donne prendono a ridere in maniera abbastanza viva, al punto che sullo stesso letto, si nota qualcosa di strano. Monta l’incredulità al momento, non è chiaro ciò che si vede, ma qualcosa c’è e fa molto ridere. Stefania Orlando nota qualcosa di strano, di vivo si potrebbe dire, allora chiede alla Ruta se per caso le fosse scappata la pipi, li, ...