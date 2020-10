Falso allarme per Alessia Marcuzzi: il suo tampone è negativo - (Di giovedì 15 ottobre 2020) Francesca Galici Dopo il risultato "devolmente positivo" del test antigenico prima de Le iene, il tampone molecolare di Alessia Marcuzzi è risultato negativo Falso allarme per Alessia Marcuzzi. Quel risultato "debolmente positivo" registrato con i test rapidi lo scorso martedì sarebbe in realtà un Falso positivo. a rivelarlo è la stessa Alessia Marcuzzi, che con un post su Instagram ha rivelato l'esito del tampone molecolare. La conduttrice non si è presentata in studio per la diretta de Le Iene di martedì sera e si è messa in autoisolamento in attesa del risultato del secondo test, fortunatamente risultato ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 15 ottobre 2020) Francesca Galici Dopo il risultato "devolmente positivo" del test antigenico prima de Le iene, ilmolecolare diè risultatoper. Quel risultato "debolmente positivo" registrato con i test rapidi lo scorso martedì sarebbe in realtà unpositivo. a rivelarlo è la stessa, che con un post su Instagram ha rivelato l'esito delmolecolare. La conduttrice non si è presentata in studio per la diretta de Le Iene di martedì sera e si è messa in autoisolamento in attesa del risultato del secondo test, fortunatamente risultato ...

