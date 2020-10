Doc – Nelle tue mani | la quinta puntata

(Di giovedì 15 ottobre 2020) Il 15 ottobre 2020, su Raiuno, va in onda ladi Doc-tue, la fiction che s’ispira alla storia realmente accaduta di Pierdante Piccioni, medico che dopo un incidente ha perso memoria di dodici anni di vita, trovandosi così costretto a dover ripartire da zero nel lavoro e nei rapporti con le persone che conosce. La serie torna in onda con la seconda parte della prima stagione. Ad interpretare il protagonista è Luca Argentero, che dà volto ad Andrea Fanti, ma al suo fianco troviamo anche Matilde Gioli (Giulia), Gianmarco Saurino (Lorenzo), Giovanni Scifoni (Enrico) e Sara Lazzaro (Agnese). Tutti nei panni di medici alle prese, oltre che con i casi di, anche con le loro vite. Doc-tue, la ...

