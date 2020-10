Covid: Macron annuncia il coprifuoco a Parigi e in altre città (Di giovedì 15 ottobre 2020) La situazione in Europa per il Covid si fa molto preoccupante. Dopo Francia e Spagna, anche la Germania corre ai ripari dopo gli ultimi casi di contagio in aumento. La cancelliera Angela Merkel ha annunciato nuove restrizioni nelle zone dove le infezioni superano i 50 casi di contagio ogni 1000 abitanti. Situazione in Francia In Francia la seconda ondata del Covid è già attiva. Il Presidente Emmanuel Macron ha annunciato ai media locali il coprifuoco notturno tra le 21 e le 6, sia nella capitale Parigi che in altre città dove i casi di contagio sono in aumento ogni giorno, la durata è di almeno un mese ma sicuramente verrà allungata di 6 settimane. Il presidente è alquanto preoccupato ma rassicura i ... Leggi su quotidianpost (Di giovedì 15 ottobre 2020) La situazione in Europa per ilsi fa molto preoccupante. Dopo Francia e Spagna, anche la Germania corre ai ripari dopo gli ultimi casi di contagio in aumento. La cancelliera Angela Merkel hato nuove restrizioni nelle zone dove le infezioni superano i 50 casi di contagio ogni 1000 abitanti. Situazione in Francia In Francia la seconda ondata delè già attiva. Il Presidente Emmanuelhato ai media locali ilnotturno tra le 21 e le 6, sia nella capitaleche incittà dove i casi di contagio sono in aumento ogni giorno, la durata è di almeno un mese ma sicuramente verrà allungata di 6 settimane. Il presidente è alquanto preoccupato ma rassicura i ...

