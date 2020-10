Covid, in Piemonte oltre 1000 contagi e 3 morti (Di giovedì 15 ottobre 2020) Tre i decessi di persone positive al test del Covid-19 comunicati nel pomeriggio dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte. Il totale è, pertanto, di 4190 deceduti, risultati positivi al virus, 688 Alessandria, 257 Asti, 212 Biella, 402 Cuneo, 385 Novara, 1845 Torino, 227 Vercelli, 133 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 41 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte. Sono 41.074 i casi (+1.033 rispetto a ieri, di cui 663 asintomatici). Dei 1.033, 374 sono di screening, 443 contatti di caso, 216 con indagine in corso, 50 in rsa, 221 in ambito scolastico, 762 tra la popolazione generale e 6 importati) i casi di persone finora risultate positive al Covid-19 in Piemonte, 4733 Alessandria, 2219 Asti, 1353 Biella, 4352 Cuneo, 3879 Novara, 20.724 Torino, 1828 ... Leggi su udine20 (Di giovedì 15 ottobre 2020) Tre i decessi di persone positive al test del-19 comunicati nel pomeriggio dall’Unità di Crisi della Regione. Il totale è, pertanto, di 4190 deceduti, risultati positivi al virus, 688 Alessandria, 257 Asti, 212 Biella, 402 Cuneo, 385 Novara, 1845 Torino, 227 Vercelli, 133 Verbano-Cusio-Ossola,a 41 residenti fuori regione ma deceduti in. Sono 41.074 i casi (+1.033 rispetto a ieri, di cui 663 asintomatici). Dei 1.033, 374 sono di screening, 443 contatti di caso, 216 con indagine in corso, 50 in rsa, 221 in ambito scolastico, 762 tra la popolazione generale e 6 importati) i casi di persone finora risultate positive al-19 in, 4733 Alessandria, 2219 Asti, 1353 Biella, 4352 Cuneo, 3879 Novara, 20.724 Torino, 1828 ...

