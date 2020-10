Chiesa, il fratello ringrazia per la solidarietà dopo gli insulti social (Di giovedì 15 ottobre 2020) FIRENZE - dopo la valanga di insulti ricevuti sui social, il fratello di Federico Chiesa torna a sorridere: " Grazie a tutti per i messaggi di solidarietà " scrive su Instagram Stories Lorenzo Chiesa ,... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 15 ottobre 2020) FIRENZE -la valanga diricevuti sui, ildi Federicotorna a sorridere: " Grazie a tutti per i messaggi di solidarietà " scrive su Instagram Stories Lorenzo,...

ferrazza : Lorenzo Chiesa è un ragazzino di 16 anni che gioca nelle giovanili della Fiorentina; è il fratello di Federico, pas… - sportli26181512 : Chiesa, il fratello ringrazia per la solidarietà dopo gli insulti social: Lorenzo, che gioca tuttora nelle giovanil… - sportli26181512 : Fiorentina, Lorenzo Chiesa parla dopo la bufera social: 'Grazie per la solidarietà': Lorenzo Chiesa, giovane fratel… - ilPentasport : Chiesa Jr.: il fratello di Federico ringrazia per la solidarietà ricevuta sui social. Lorenzo Chiesa, che era stato… - LuigiAutunnoJ : @DiegoA20_17_38 Vergognoso. Chiediamoci perche' pero' ci sono elementi del genere. Chiediamoci perche' c'e' tutto… -