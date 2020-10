Chelsea, ex Inter Moses in prestito allo Spartak Mosca (Di giovedì 15 ottobre 2020) Victor Moses, esterno del Chelsea, passa allo Spartak Mosca. Nuovo trasferimento in prestito per il calciatore nigeriano che dopo aver trascorso la seconda metà della stagione nella Milano nerazzurra, oggi passa in forza al club russo. Moses è stato protagonista nell’ultima parte della stagione dell’Inter ma, dopo che i club non hanno trovato l’accordo per la cessione a titolo definitivo, il Chelsea ha deciso di girarlo nuovamente in prestito, questa volta direzione Russia. Leggi su sportface (Di giovedì 15 ottobre 2020) Victor, esterno del, passa. Nuovo trasferimento inper il calciatore nigeriano che dopo aver trascorso la seconda metà della stagione nella Milano nerazzurra, oggi passa in forza al club russo.è stato protagonista nell’ultima parte della stagione dell’ma, dopo che i club non hanno trovato l’accordo per la cessione a titolo definitivo, ilha deciso di girarlo nuovamente in, questa volta direzione Russia.

