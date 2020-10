Chef di Putin, ora vedrò meno i miei amici parlamentari Ue (Di giovedì 15 ottobre 2020) ANSA, - MOSCA, OCT 15 - "Sono molto deluso dalle sanzioni imposte dal Consiglio dell'Ue perché ora dovrò eliminare gradualmente i miei numerosi progetti imprenditoriali nei paesi dell'Unione Europea. ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 15 ottobre 2020) ANSA, - MOSCA, OCT 15 - "Sono molto deluso dalle sanzioni imposte dal Consiglio dell'Ue perché ora dovrò eliminare gradualmente inumerosi progetti imprenditoriali nei paesi dell'Unione Europea. ...

Lo ha detto Yevgeny Prigozhin, soprannominato lo chef di Putin e legato sia alla Fabbrica dei Troll che alla compagnia d'armi Wagner, colpito dalle sanzioni Ue in virtù delle attività della Wagner in ...

L'Ue ha deciso nuove sanzioni alla Russia per l'avvelenamento di Navalny

La decisione presa all'unanimità e in tempi record: divieto di viaggio e congelamento dei beni per quattro funzionari del Cremlino, due viceministri della Difesa e l'istituto pubblico incaricato della ...

