Borse giù, il lockdown spaventa i listini. A Piazza Affari si salva solo Bper Banca (Di giovedì 15 ottobre 2020) Aumentano le misure restrittive con i contagi che si moltiplicano: in Francia al via il coprifuoco, in Italia si torna a parlare di possibili chiusure. Pesano anche lo stallo sugli aiuti fiscali negli Usa e le incertezze sulla Brexit Leggi su ilsole24ore (Di giovedì 15 ottobre 2020) Aumentano le misure restrittive con i contagi che si moltiplicano: in Francia al via il coprifuoco, in Italia si torna a parlare di possibili chiusure. Pesano anche lo stallo sugli aiuti fiscali negli Usa e le incertezze sulla Brexit

paninoelistino : @gbiondo60 @sicktrader66 Sì ma Febbraio 2020?? Sai cosa vuol dire “déjà vu”? È una battuta per dire che oggi rischi… - InvestingItalia : Borse europee giù timori per la disoccupazione; pesa Airbus - - sigma_tao : la divina comemdia insegna ognuno vede quello che riesce a vedere il rsto lascio alla vostra ferrea immaginazione F… - 25e82c1a95c1496 : RT @demctozdemir: “Bisognava pagare però io non volevo, quindi vincevo le borse di studio” io sono volata giù dal divano ?????? #verissimo - emrac28 : RT @demctozdemir: “Bisognava pagare però io non volevo, quindi vincevo le borse di studio” io sono volata giù dal divano ?????? #verissimo -

Ultime Notizie dalla rete : Borse giù Dopo il volo giù da una scarpata la Mercedes S 400 Hybrid è ancora pressoché intatta autoblog.it