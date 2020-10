Bonaccini: “Pronti a ogni decisione, non possiamo permetterci lockdown generalizzato” (Di giovedì 15 ottobre 2020) “Bisogna essere pronti ad ogni decisione, non ci possiamo permettere un lockdown generalizzato e chiudere tutto. Bisogna seguire la curva epidemiologica, dobbiamo esse pronti ad interventi mirati per contenere il virus“. Lo ha dichiarato il presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini, intervistato a RaiNews24. “Non abbiamo più a disposizione mezzi per aumentare il trasporto scolastico, se si dovesse ridurre capienza dell’80% siamo nell’impossibilità di aumentare le corse – ha detto Bonaccini -. Nel caso in cui si dovessero ridurre i trasporti, o si fanno lezioni a distanza o si differenziano gli orari delle lezioni”. Leggi su sportface (Di giovedì 15 ottobre 2020) “Bisogna essere pronti ad, non cipermettere ungeneralizzato e chiudere tutto. Bisogna seguire la curva epidemiologica, dobbiamo esse pronti ad interventi mirati per contenere il virus“. Lo ha dichiarato il presidente della Regione Emilia Romagna Stefano, intervistato a RaiNews24. “Non abbiamo più a disposizione mezzi per aumentare il trasporto scolastico, se si dovesse ridurre capienza dell’80% siamo nell’impossibilità di aumentare le corse – ha detto-. Nel caso in cui si dovessero ridurre i trasporti, o si fanno lezioni a distanza o si differenziano gli orari delle lezioni”.

