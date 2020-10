Arrestato latitante Vito Bigione e individuati i fiancheggiatori (Di giovedì 15 ottobre 2020) Blitz della Polizia di Stato nelle città di Mazara del Vallo, Bologna e Imola, dove gli uomini del Servizio Centrale Operativo, delle Squadre Mobili di Trapani, Palermo e Bologna, hanno eseguito sei perquisizioni disposte dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo, nei confronti di altrettanti indagati del delitto di procurata inosservanza di pena, destinatari della misura... L'articolo puoi vederlo su: Tvio Trapani. Leggi su tvio (Di giovedì 15 ottobre 2020) Blitz della Polizia di Stato nelle città di Mazara del Vallo, Bologna e Imola, dove gli uomini del Servizio Centrale Operativo, delle Squadre Mobili di Trapani, Palermo e Bologna, hanno eseguito sei perquisizioni disposte dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo, nei confronti di altrettanti indagati del delitto di procurata inosservanza di pena, destinatari della misura... L'articolo puoi vederlo su: Tvio Trapani.

