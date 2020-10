Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 16 ottobre | Vittorio corre in aiuto di Gabriella e Cosimo

Leggi su pianetadonne.blog

(Di giovedì 15 ottobre 2020)Il16: nell’ultima puntata settimanale della soap di RAI 1, vedremo tra l’altro chetroverà un modo per aiutarea non lasciarsi.Il16: confidenze tra Roberta esui loro problemi amorosi La serata di Roberta e Marcello è finita male. La Pellegrino, disturbata dall’irruenza di Barbieri, si confiderà con. Anche la Rossi ha problemi di coppia, visto come stanno andando le cose cone la sua famiglia, e si sfogherà con ...