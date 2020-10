48h a Roma | guida per un weekend Instagram Friendly

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 15 ottobre 2020) Roma è un grande salotto da attraversare in punta di piedi, diceva Alberto Sordi, e noi è così che vi immaginiamo sperimentare le prossime 48 instagrammabili ore a Roma: in punta di piedi e con il cuore spalancato. Sì perché passeggiare per le sue strade, muoversi tra i suoi vicoli, scoprire le sue piazze, monumenti e opere d’arte secolari rapisce il cuore di chiunque.