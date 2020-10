«We are who we are», l’invito di Guadagnino alla riflessione intelligente (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Un trasferimento, l’arrivo conseguente in terra straniera, l’odio, viscerale, per l’educazione ricevuta e gli obblighi e i doveri e, insieme, l’impossibilità di capire se stesso e gli altri. Luca Guadagnino è riuscito a racchiudere in un solo episodio di We are who we are il senso estremo della propria poetica. E di Fraser, il giovane biondiccio, con il vizio dell’alcol e dei capricci, ha saputo fare un protagonista fuori dagli schemi. Perché, diversamente da quel che accade nella serialità televisiva, non ci sono eroi o personaggi con i quali simpatizzare. Solo, figure colte nella propria complessità, capaci – come ciascun essere umano – di affascinare e respingere e affascinare ancora. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Un trasferimento, l’arrivo conseguente in terra straniera, l’odio, viscerale, per l’educazione ricevuta e gli obblighi e i doveri e, insieme, l’impossibilità di capire se stesso e gli altri. Luca Guadagnino è riuscito a racchiudere in un solo episodio di We are who we are il senso estremo della propria poetica. E di Fraser, il giovane biondiccio, con il vizio dell’alcol e dei capricci, ha saputo fare un protagonista fuori dagli schemi. Perché, diversamente da quel che accade nella serialità televisiva, non ci sono eroi o personaggi con i quali simpatizzare. Solo, figure colte nella propria complessità, capaci – come ciascun essere umano – di affascinare e respingere e affascinare ancora.

