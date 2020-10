Vuelta a España 2020: Enric Mas e Alejandro Valverde guidano la Movistar a caccia del podio (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Manca poco meno di una settimana all’inizio della Vuelta a España 2020. Sarà un’edizione molto particolare anche perchè la corsa spagnola, che prenderà il via il prossimo 20 ottobre, sarà sovrapposta in parte al Giro d’Italia che terminerà il 25 ottobre. I protagonisti della Corsa Rosa, quindi, non potranno essere a Irun per la partenza della Vuelta. La Movistar si candida ad essere una delle grandi protagoniste visto che avrà due punte di diamante: Alejandro Valverde ed Enric Mas. Il Campione del Mondo di Innsbruck 2018 nella passata edizione si è piazzato al 2° posto in classifica generale alle spalle di uno scatenato Primoz Roglic. L’obiettivo del 40enne iberico, ... Leggi su oasport (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Manca poco meno di una settimana all’inizio dellaa España. Sarà un’edizione molto particolare anche perchè la corsa spagnola, che prenderà il via il prossimo 20 ottobre, sarà sovrapposta in parte al Giro d’Italia che terminerà il 25 ottobre. I protagonisti della Corsa Rosa, quindi, non potranno essere a Irun per la partenza della. Lasi candida ad essere una delle grandi protagoniste visto che avrà due punte di diamante:edMas. Il Campione del Mondo di Innsbruck 2018 nella passata edizione si è piazzato al 2° posto in classifica generale alle spalle di uno scatenato Primoz Roglic. L’obiettivo del 40enne iberico, ...

