“Un figlio”. Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, è l’ex gieffina a dare la notizia (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Ci siamo, il gossip si focalizza sui due ex concorrenti del GF Vip: parliamo di Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro! I due ex concorrenti del Grande Fratello Vip stanno vivendo con serenità e spensieratezza la loro storia d’amore. Nella Casa più spiata d’Italia hanno fatto sognare tantissimi telespettatori, che ancora oggi li seguono e li supportano. Lo scorso 10 ottobre, Clizia ha compiuto 40 anni e in occasione del compleanno si è lasciata intervistata da Chi. Sul nuovo numero del settimanale, in edicola da mercoledì 14 ottobre, la Incorvaia ha parlato della sua storia d’amore con Paolo, che definisce la sua “metà perfetta”. Ma attenzione, perché è qui che arriva il bello: ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Ci siamo, il gossip si focalizza sui due ex concorrenti del GF Vip: parliamo di! I due ex concorrenti del Grande Fratello Vip stanno vivendo con serenità e spensieratezza la loro storia d’amore. Nella Casa più spiata d’Italia hanno fatto sognare tantissimi telespettatori, che ancora oggi li seguono e li supportano. Lo scorso 10 ottobre,ha compiuto 40 anni e in occasione del compleanno si è lasciata intervistata da Chi. Sul nuovo numero del settimanale, in edicola da mercoledì 14 ottobre, laha parlato della sua storia d’amore con, che definisce la sua “metà perfetta”. Ma attenzione, perché è qui che arriva il bello: ...

IlContiAndrea : #GerryScotti “Mio figlio Edoardo, durante il lockdown, ha fatto con sua moglie quello che probabilmente hanno fatto… - HuffPostItalia : Carolina Morace fa coming out: 'Amo Nicola Jane e voglio un figlio da lei' - limortaccitu_a : RT @Estrellitatish1: Ma Giuliano che non vuole che Adua viva con lui. Come puó pensare Adua di avere un figlio con lui. Massimiliano é rima… - magicyan1 : RT @Oriana_Mati: Cosa c'è di peggio di un figlio che delude i suoi genitori? Sicuramente dei genitori che deludono il proprio figlio. - giorgio757 : RT @Pamelaariete: Io vorrei un figlio... Mi piacerebbe chiamarlo Giorgio come il grande Almirante... ?? Sono sincera ???? -

Ultime Notizie dalla rete : “Un figlio” Notte di fuoco con la Vento: parla Totti (e lei risponde cosi') Kikapress