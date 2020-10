Sgarbi si candida a sindaco di Roma | in squadra 4 ex assessori Raggi | poi Alvi e Lucano

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) "Quattrodellahanno dimostrato dignità andandosene. Paolo Berdini, Carla Raineri, Massimo Colomban e Marcello Minenna: sono miei amici e mi sono sempre sembrati competenti e capaci. Erano la migliore qualità die li ha persi per strada". Lo ha detto Vittoriopresentando alla stampa la propriatura adi. "Non hanno retto l'urto della- ha aggiunto- e io ho pensato che, pensando a dei nomi, potrei partire da loro. Posso pensare alla cultura, poi Berdini all'urbanistica, Colomban alle infrastrutture e le partecipate, Minenna alle politiche fiscali e Raineri all'amministrazione della macchina pubblica", ha spiegatoche ha indicato al ...

Vittorio Sgarbi a tutto campo lancia sfida per conquistare il Campidoglio. Il deputato e critico d'arte assicura che "non ha l'ambizione di vincere", ma se dovesse davvero riuscirci ha già in mente la ...Erano la migliore qualità di Raggi e li ha persi per strada”. Lo ha detto Vittorio Sgarbi presentando alla stampa la propria candidatura a sindaco di Roma. “Non hanno retto l’urto della Raggi – ha ...