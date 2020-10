Sesa | operatività sul piano di buy-back

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) (Teleborsa) –ha reso noto che, nell’ambito del programma di acquisto di azioni ordinarie proprie, ha acquistato, dal 6 al 12 ottobre 2020, complessivamente 109 azioni ordinarie, pari allo 0,00070347% dell’attuale capitale sociale, ad un prezzo medio unitario di 84,0761 euro per azione al lordo delle commissioni, per un controvalore complessivo pari a 9.164,30 euro. La società attiva nel settore delle soluzioni IT a valore per le imprese., al 13 ottobre, possiede complessivamente 33.648 azioni ordinarie proprie, pari allo 0,21715967% dell’attuale capitale sociale. A Piazza Affari, nel frattempo,estende i guadagni rispetto alla seduta precedente, attestandosi a 88 euro. (Foto: © Simona Flamigni 123RF)