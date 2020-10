Riot multa gli Astralis | ritardo nel pagamento dei giocatori

Ultime Notizie dalla rete : Riot multa

Corriere dello Sport

Durante l'investazione Riot Games è però venuta a conoscenza di diversi episodi di cattiva condotta da parte del Team Manager degli Astralis, e per questo motivo è stata decisa una multa di 5.000€ ai ...Dopo che ci sono state segnalazioni da parte dei giocatori in merito al fatto che Astralis sia in ritardo nei pagamenti ai suoi giocatori di League of Legends e allo staff tecnico, Riot Games ha emess ...