"Perché Franceska Pepe è stata mollata". Signorini, retroscena imbarazzante: il disastro a Duba (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Un'altra stangata su Franceska Pepe. Spunta l'ex che svela i motivi della rottura: spendeva troppo. Ora ci pensa Alfonso Signorini ad incastrare l'ex del Grande Fratello Vip. Nell'ultima puntata di Casa Chi su Instagram racconta che la Pepe è stata fidanzata con un ricco imprenditore americano. Poi si è trasferita a Dubai, ma è stata mollata all'improvviso. Il motivo? "Spendeva troppo", racconta Signorini. "Non sapeva cosa fare e si dava allo shopping selvaggio con la carta di credito del fidanzato. Poi lui l'ha mollata Perché lei spendeva troppo", dice Alfonso. Secondo il conduttore sono confidenze che la ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Un'altra stangata su. Spunta l'ex che svela i motivi della rottura: spendeva troppo. Ora ci pensa Alfonsoad incastrare l'ex del Grande Fratello Vip. Nell'ultima puntata di Casa Chi su Instagram racconta che lafidanzata con un ricco imprenditore americano. Poi si; trasferita ai, maall'improvviso. Il motivo? "Spendeva troppo", racconta. "Non sapeva cosa fare e si dava allo shopping selvaggio con la carta di credito del fidanzato. Poi lui l'ha; lei spendeva troppo", dice Alfonso. Secondo il conduttore sono confidenze che la ...

paolaturci : Donna e testimone straordinaria, Liliana Segre. Il prezioso valore della pace - GreenItalia1 : ??Stop palmoil.Un gruppo di parlamentari si propone di non incentivare più per legge la combustione di olio di palma… - identitagolose : Sono ancora arrabbiato con Bras perché lì a Laguiole mi negarono i funghi. Il cameriere si rifiutò perché avevo già… - apetrazzuolo : TWEET - Ziliani: 'Stabilito che lo choc per noi arriva solo se si infetta Ronaldo, è bene ricordare perchè il Napol… - dailyfishingBot : RT @Oldstomp: Una t-shirt che porta fortuna!!! #oldstomp #pescare #esca #bait #persico #perch #madeinitaly #hardbait #handmade #fish #fish… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché Franceska Meteo: WEEKEND, SABATO e DOMENICA sotto CORRENTI ARTICHE. Sarà BATTAGLIA, ecco perché iLMeteo.it A volte ritorna. Perché non è vero (come dice Trump) che chi guarisce dal coronavirus è protetto

Il presidente Trump non può stare tranquillo. Anche chi “straccia” il coronavirus in un weekend come lui corre il rischio di reinfettarsi. I casi confermati di doppio contagio sono cinque nel mondo.

Perché scegliere pappe bio per lo svezzamento del bebè

La sostenibilità è fondamentale per noi e per il futuro dei nostri bambini. Ecco perché, i comportamenti virtuosi dei genitori, come la scelta di alimenti sostenibili fin dallo ...

Il presidente Trump non può stare tranquillo. Anche chi “straccia” il coronavirus in un weekend come lui corre il rischio di reinfettarsi. I casi confermati di doppio contagio sono cinque nel mondo.La sostenibilità è fondamentale per noi e per il futuro dei nostri bambini. Ecco perché, i comportamenti virtuosi dei genitori, come la scelta di alimenti sostenibili fin dallo ...