Mattarella: "Sul Recovery Fund serve efficienza e rapidità"

Mattarella sul Recovery Fund: "Ora servono massima efficienza e rapidità". ROMA – Nella consueta colazione di lavoro prima del Consiglio Europeo il presidente Mattarella si è soffermato sul Recovery Fund chiedendo "massima efficienza e rapidità per riuscire a far ripartire il Paese". All'incontro, svolto nelle piene normative anti-Covid, hanno preso parte il premier Conte e i ministri. Secondo quanto riportato da La Repubblica, il Capo dello Stato ha chiesto a tutti di mettere in campo la massima efficienza e rapidità nella destinazione dei fondi e l'individuazione delle scelte. Emergenza coronavirus Nel pranzo di lavoro è stato affrontato anche il ...

