Juventus-Khedira, rapporto ormai logoro: rifiutate numerose offerte (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Nella scorsa sessione di calciomercato, la Juventus è riuscita a realizzare un paio di obiettivi prefissati: alleggerimento monte ingaggi e ringiovanimento della rosa. Hanno lasciato la Continassa, destinazione Inter Miami, Blaise Matuidi e Gonzalo Higuain, due giocatori che ormai avevano dato tutto per la causa bianconera. Entrambi hanno trattato con la società la buonuscita per liberarsi a parametro zero ed essere liberi di scegliere la propria destinazione. La Juventus avrebbe provato ad attuare la stessa strategia anche con Sami Khedira, fuori dal progetto tecnico di Andrea Pirlo. Tuttavia, il centrocampista si sarebbe impuntato, rifiutando di fatto tutte le proposte avanzate dalla dirigenza della Vecchia Signora. LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, colpo a Barcellona: Inter ... Leggi su tuttojuve24 (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Nella scorsa sessione di calciomercato, laè riuscita a realizzare un paio di obiettivi prefissati: alleggerimento monte ingaggi e ringiovanimento della rosa. Hanno lasciato la Continassa, destinazione Inter Miami, Blaise Matuidi e Gonzalo Higuain, due giocatori cheavevano dato tutto per la causa bianconera. Entrambi hanno trattato con la società la buonuscita per liberarsi a parametro zero ed essere liberi di scegliere la propria destinazione. Laavrebbe provato ad attuare la stessa strategia anche con Sami, fuori dal progetto tecnico di Andrea Pirlo. Tuttavia, il centrocampista si sarebbe impuntato, rifiutando di fatto tutte le proposte avanzate dalla dirigenza della Vecchia Signora. LEGGI ANCHE: Calciomercato, colpo a Barcellona: Inter ...

ZZiliani : “Juve virtuosa”, “La Juve dà l’esempio”. Ora ci raccontano che la Juventus è un club modello in tema-stipendi (-58… - forumJuventus : ?? Juve, ecco la lista #UCL ?? Escluso Khedira ?? - capuanogio : ? #Frabotta dentro la lista #ChampionsLeague della #Juventus ?? #Khedira fuori dalla lista #ChampionsLeague della #Juventus - CalcioJcom : New post: Khedira rifiuta super offerte, la Juve è una furia! Il rischio per il futuro - Gabri_Juventus : Tranquilli ragazzi, LUI c'è. #Juve #Juventus #Khedira -