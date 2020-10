Juve, l’allenatore dell’Under 23 positivo al Covid, la squadra va in isolamento (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Anche l’Under 23 della Juventus finisce in isolamento fiduciario. Ieri è emersa la positività al Covid dell’allenatore, Lamberto Zauli. Lo ha comunicato il club con una nota sul sito. “Juventus Football Club comunica che, nel corso dei controlli previsti dal protocollo in vigore, è emersa la positività al Covid 19 dell’allenatore dell’U23 Lamberto Zauli. In ossequio alla normativa e al protocollo il gruppo squadra entra da questo momento in isolamento fiduciario. Questa procedura permetterà a tutti i soggetti negativi ai controlli di svolgere la regolare attività di allenamento e di partita, ma non consentirà contatti con l’esterno del gruppo. La Società è in costante ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Anche l’Under 23 dellantus finisce infiduciario. Ieri è emersa la positività aldell’allenatore, Lamberto Zauli. Lo ha comunicato il club con una nota sul sito. “ntus Football Club comunica che, nel corso dei controlli previsti dal protocollo in vigore, è emersa la positività al19 dell’allenatore dell’U23 Lamberto Zauli. In ossequio alla normativa e al protocollo il gruppoentra da questo momento infiduciario. Questa procedura permetterà a tutti i soggetti negativi ai controlli di svolgere la regolare attività di allenamento e di partita, ma non consentirà contatti con l’esterno del gruppo. La Società è in costante ...

JuventusTV : Il calcio secondo @Pirlo_official L’allenatore ???? si racconta in questa intervista esclusiva realizzata con la… - napolista : #Juve, l’allenatore dell’#Under23 positivo al #Covid, la squadra va in isolamento Il contagio di #Zauli è emerso ie… - robypec75 : @TolliVincenzo Ce anche l'allenatore under 23 che sicuramente ha giocato in questi giorni con la prima squadra ...q… - sportli26181512 : Juve, positivo anche Zauli: tutta l'Under 23 va in isolamento fiduciario: Juve, positivo anche Zauli: tutta l'Under… - CampoFattore : #Juve, l'allenatore dell'U23 Lamberto Zauli è positivo al #Covid19 -

Ultime Notizie dalla rete : Juve l’allenatore Osservatorio Eurobet: la Juve rischia con il Napoli Fortune Italia