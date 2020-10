Istat, l’economia sommersa ed illegale genera l’11.9% del Pil (Di mercoledì 14 ottobre 2020) L’economia sommersa ed illegale ha un peso pari all’11.9% del Pil nazionale, equivalente a 211 miliardi euro: questo quanto emerso dell’ultimo rapporto Istat L’Istat ha pubblicato un interessante rapporto riguardante quella è che l’economia sommersa e/o illegale. Si tratta di tutte le attività economiche che, per diversi motivi, sfuggono alla diretta osservazione. Le componenti principali … L'articolo Istat, l’economia sommersa ed illegale genera l’11.9% del Pil proviene da . Leggi su inews24 (Di mercoledì 14 ottobre 2020) L’economiaedha un peso pari all’11.9% del Pil nazionale, equivalente a 211 miliardi euro: questo quanto emerso dell’ultimo rapportoL’ha pubblicato un interessante rapporto riguardante quella è che l’economiae/o. Si tratta di tutte le attività economiche che, per diversi motivi, sfuggono alla diretta osservazione. Le componenti principali … L'articolo, l’economiaedl’11.9% del Pil proviene da .

istat_it : Nel 2018 l’economia non osservata (sommersa e da attività illegali) vale 211 mld di euro (-3 mld sul 2017), pari al… - fabiopetrocelli : RT @istat_it: Nel 2018 l’economia non osservata (sommersa e da attività illegali) vale 211 mld di euro (-3 mld sul 2017), pari all’11,9% de… - coledoni : RT @Marco_dreams: Relazione Istat: “L’economia sommersa e illegale vale 211 mld, pari alla 11,9% del Pil”. Deduco che lo stato assomiglia s… - Che22peace71 : RT @Marco_dreams: Relazione Istat: “L’economia sommersa e illegale vale 211 mld, pari alla 11,9% del Pil”. Deduco che lo stato assomiglia s… - impresacity : Istat: nel 2018 l’economia sommersa e illegale vale 211 mld di euro: Nel 2018 l'economia non osservata, che compren… -

Ultime Notizie dalla rete : Istat l’economia Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte interviene via web alla giornata conclusiva della seconda edizione del Festival Nazionale dell'Economia Civile Fortune Italia